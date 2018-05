En un solo minuto: lo que usted necesita saber de la saga de Star Wars

Célebres frases como “que la fuerza te acompañe”, “tu presunción es tu debilidad”, “la guerra no lo hace a uno más grandioso” y “la fuerza estará ya contigo… siempre” son solo algunas con las que los fans de la saga de Star Wars se identifican, ¿pero aquellos que no han tenido la oportunidad de seguir esta ópera galáctica, qué?

¿Por qué el mundo celebra el Día de Star Wars?

Aprovechando que el 4 de mayo los seguidores de esta saga celebran el Día de Star Wars, pues no queríamos quedarnos atrás, y por eso si usted no tiene cierto conocimiento de este clásico género espacial épico, creado por el cineasta George Lucas, solo necesita un minuto para no ser parte del lado oscuro ¿o sí?

