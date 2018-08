Sobredosis Nacional: Superlitio

Es así como en 2003, estando radicados en la ciudad de Los Ángeles, fueron contactados por el sello independiente Cielo Music Group para la grabación del álbum Trippin’ Tropicana (2004), producido por el argentino Tweety González, quien ya había trabajado con Illya Kuryaki, Fito Páez y Soda Stereo.2 El primer sencillo de este álbum “Que Vo’ Hacer” se ubicó en el primer lugar de los listados de rock de Colombia. Al año siguiente, Superlitio fue nominado como mejor nuevo artista al Grammy Latino, y en la categoría de mejor álbum de rock en los Premios Lo Nuestro.4

En 2008, luego de una prolongada gira, la banda grabó el tema musical de la película Perro come perro y preparó Calidosound producido por el español Rafa Sardina, ganador de once Premios Grammy y quien ha trabajado con Beyoncé, Stevie Wonder, Alejandro Sanz, Mariah Carey y Luis Miguel.5

De este disco sale uno de los sencillos mas importantes de la banda la canción “Te Lastimé”. El vídeo de la canción dirigido por Fernando López, realizado en la técnica de Stop Motion, conto con varios meses de post producción y se posiciono rápidamente como uno de los mejores vídeos hechos en Colombia, recibiendo un Premio Shock a Mejor Video del año 2010.

En el 2009 después de una gira por Estados Unidos que incluye el festival South by Southwest, Mauricio Campo sale de la banda, por diferencias creativas y musicales. Mauricio es rápidamente reemplazado por Pipe Bravo (guitarra y teclados) en las voces y la banda hace su primera presentación con la nueva alineación en la primera edición del Festival Estéreo Picnic, recibiendo una gran ovación por su nuevo show en vivo.

El 25 de diciembre de 2010 lanzan su primer DVD llamado Sesiones 10.10, consiste en una producción intima inspirada en la sesiones de estudio de Abbey Road, fue grabada el 10 de octubre de ese año, de allí su nombre. El vídeo recrea un ensayo privado de la banda, en donde interpretan temas de su trabajo discográfico Calidosound 6

La canción “No Sé Si Volverá”, grabada por primera vez en estudio en su versión LIVE, se convierte en el sencillo de promoción de este DVD que a la fecha ha vendido mas de 10,000 ejemplares en Colombia.

A mediados del 2011, la banda realiza un corta gira por Estados Unidos tocando por primera vez algunos cortes nuevos de su próximo álbum

En Septiembre de 2011, Superlitio lanza su más reciente trabajo discográfico llamado “Sultana: Manual Psicodélico del Ritmo Volumen 1” de la mano de la revista colombiana SHOCK, logrando una distribución nacional de más de 20.000 copias vendidas. Después de recorrer toda Colombia y participar en los mas importantes festivales nacionales, la banda emprende una gira por México y Panamá.

A finales de 2012, la banda inicia una serie de conciertos en los principales teatros de Colombia, celebrando 15 años de carrera artística. Los dos conciertos realizados en Bogota en el Teatro Mayor Julio Mario Santodomingo y en Cali en el Teatro Municipal con una venta total de la boleteria son una clara demostración de la gran trayectoria de la banda y del poder de la banda en vivo.

En 2013, Superlitio continúa con su gira de teatros en el marco de la celebración de sus 15 años y prepara el lanzamiento de su sexto álbum de estudio: ‘Sultana Volumen 2’, cargado de nuevos sonidos y exploración creativa.