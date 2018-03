Snow Patrol regresa con su nuevo álbum ‘Wildness’

La banda de rock originaria de Irlanda del Norte y Escocia, Snow Patrol, presentó el trailer de su nuevo álbum ‘Wildness’, después de casi 7 años sin sacar música nueva.

‘Wildness’, el nuevo álbum de Snow Patrol, saldrá a la venta el próximo 25 de mayo e incluirá 10 temas producidos por Jacknife Lee.

Aunque la banda no ha compartido un adelanto del disco, sí hicieron público un trailer del nuevo álbum:

Tracklist de Wildness:

Life on Earth

Don’t Give In

Heal Me

Empress

A Dark Switch

What If This Is All the Love You Ever Get?

A Youth Written in Fire

Soon

Wild Horses

Life and Death