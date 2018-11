Slipknot aprovechó remate de Halloween para lanzar canción y enloqueció al mundo

Para rematar con todo el power el último día de octubre Slipknot se lanzó con toda y le dio el feliz Halloween a sus fans con ‘All Out Of Life’, su más reciente canción que le abre paso al disco del que aún no se conocen mayores detalles.

En entrevista con Zane Lowe para Beats 1, el mismo Corey agregó que este nuevo tema salió como una idea de darle a lo viejo y lo nuevo, porque estas dos etapas aún tienen mucho que ofrecer.