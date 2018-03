Slayer publicará su más reciente álbum en formato vinilo

La banda de thrash metal estadounidense fundada en 1981, Slayer, no sólo está trabajando en su última gira alrededor del mundo, pues la agrupación decidió que publicará su más reciente álbum, ‘Repentless’, el primero después de la muerte del guitarrista Jeff Hannemann, en formato vinilo, el cual contará con seis acetatos de colores negro, dorado y rojo.

Slayer se prepara para el inicio de su última gira que arrancará el próximo 10 de mayo, junto a grandes bandas como Lamb of God, Anthrax, Testament y Napalm Death.

El vinilo de ‘Repentless’, ya está disponible en la página oficial de Nuclear Blast y cuenta con las siguientes canciones:

Disco 1

‘Delusions of Saviour’

‘Repentless’

Disco 2

‘Take Control’

‘Vices’

Disco 3

‘Cast the First Stone’

‘When the Stillness Comes’

Disco 4

‘Chasing Death’

‘Implode’

Disco 5

‘Piano Wire’

‘Atrocity Vendor’

Disco 6

‘You Against You’

‘Pride in Prejudice’