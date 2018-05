Slayer inició su gira de despedida y vean cómo lo hizo

En el Valley View Casino Center de San Diego, California, Slayer le dio inicio a su gira de despedida, con la cual celebran más de tres décadas de historia, y con ella, se llevan cientos de historias de una de las bandas más representativas del metal.

La banda seguirá rodando por Norteamérica y tiene como objetivo Europa, que son las únicas fechas confirmadas hasta el momento. Sin embargo no perdemos la esperanza de verlos una vez más en Colombia para despedirlos con todos los méritos.

Algunos fans de la banda compartieron los primeros videos de la gira de despedida de Slayer con todo y setlist:

01. ‘Repentless’

02. ‘Blood Red’

03. ‘Disciple’

04. ‘Mandatory Suicide’

05. ‘Hate Worldwide’

06. ‘War Ensemble’

07. ‘Jihad’

08. ‘When the Stillness Comes’

09. ‘Postmortem’

10. ‘Black Magic’

11. ‘Payback’

12. ‘Seasons in the Abyss’

13. ‘Dittohead’

14. ‘Dead Skin Mask’

15. ‘Hell Awaits’

16. ‘South of Heaven’

17. ‘Raining Blood’

18. ‘Chemical Warfare’

19. ‘Angel of Death’