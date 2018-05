El pasado 10 de mayo, la banda de thrash metal estadounidense, Slayer, inició su gira de despedida en el Valley View Casino Center de San Diego, California.

El conjunto celebra con la gira sus más de 30 años de carrera musical, en la cual aportaron mucho al metal, influenciando a otras bandas que han venido surgiendo al pasar los años. Slayer preparó un setlist de 19 canciones, en donde se encuentran clásicos y temas que no interpretaban hace mucho tiempo.

La banda de thrash metal seguirá su gira por Europa y Norteamérica, y aunque no se ha confirmado ninguna fecha en Latinoamérica, esperamos que vengan, pues en este continente los esperan miles y miles de fanáticos.

Setlist de la gira:

01. ‘Repentless’

02. ‘Blood Red’

03. ‘Disciple’

04. ‘Mandatory Suicide’

05. ‘Hate Worldwide’

06. ‘War Ensemble’

07. ‘Jihad’

08. ‘When the Stillness Comes’

09. ‘Postmortem’

10. ‘Black Magic’

11. ‘Payback’

12. ‘Seasons in the Abyss’

13. ‘Dittohead’

14. ‘Dead Skin Mask’

15. ‘Hell Awaits’

16. ‘South of Heaven’

17. ‘Raining Blood’

18. ‘Chemical Warfare’

19. ‘Angel of Death’

Videos del inicio de la gira: