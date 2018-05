¿Sin un peso para llenar el Panini? Vea la solución de esta pareja para no quedarse atrás

Alex y Sian Pratchett son una pareja británica que se dejó contagiar por la fiebre del mundial pero a su manera, y aunque fue en el 2014 cuando hicieron su propio álbum, cuatro años después el mundo conoció su historia.

La pareja no contaba con el dinero necesario para llenar el álbum, pero eso no fue excusa, por eso se pusieron manos a la obra y aunque sus dibujos no son los más perfectos, pues decidieron pintar a todos os jugadores que hacían parte del Panini edición Brasil 2014.

Sin embargo para Rusia 2018 no se quedaron atrás, pues sus pintorescos álbumes se volvieron tradición y ya empezaron a dibujar la edición 2018 del Panini.

#MyHandleExplained

Had no cash to collect World Cup 2014 Panini stickers. Decided to fill album for £0 by drawing them ourselves. Realised we couldn't draw. Got a bit carried away. Ended up on the news. Did it again for Euro2016 raising £4500 for charity. About to do it again… pic.twitter.com/rx3ldWP0HN

— Panini Cheapskates (@CheapPanini) April 24, 2018