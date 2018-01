Sigan la letra de la canción de El Gallo temporada 2018

Con El Gallo (con El Gallo) de Radioacktiva (de Radioacktiva) Yo la paso una chimba.

Pelotón del Gallo. Al trote. Pasar revista en tres tiempos: uno, a juagarse ese mechero, dos a echarse agua en la jeta, tres..tres…¡TRES! Póngame El Gallo de Radiaocktiva.

Todas las mañanas al salir el sol, prendo la radio y pongo la mejor. Con radioacktiva me despierto yo y me levanto con buen rock and roll.

Coro

Con El Gallo (con El Gallo) de Radioacktiva (de Radioacktiva) Yo la paso una chimba.

Con El Gallo (con El Gallo) de Radioacktiva (de Radioacktiva) Yo la paso una chimba.

Tirar las cobijas lejos, levantarme a perder el tiempo. Seguir bebiendo. Voy al trabajo con poco empeño y solo espero que llegue el sueldo.

Si hace sol o si está lloviendo, de pie en el bus rodando lento. Hago el intento de estar despierto, me vale huevo, va el rock por dentro.

Todas las mañanas al salir el sol, prendo la radio y pongo la mejor. Con Radioacktiva me despierto yo y me levanto con buen rock and roll.

Coro

Con El Gallo (con El Gallo) de Radioacktiva (de Radioacktiva) Yo la paso una chimba.

Con El Gallo (con El Gallo) de Radioacktiva (de Radioacktiva) Yo la paso una chimba.