El sensual desnudo que Luisa Fernanda W compartió con sus seguidores

La ‘influencer’ colombiana, Luisa Fernanda W, compartió en su cuenta de Instagram, una foto en la que aparece semidesnuda, la cual ha generado todo tipo de reacciones entre sus seguidores, pues algunos la halagan y la llaman ‘sexy’, y otros la juzgan por ‘desnudarse por un like’.

En la foto, la colombiana escribió:

“NO muestro mi cuerpo por likes. Haciendo videos, o sonriendo ya consigo muchos…La realidad me encanta mi cuerpo, punto. Y por esa misma razón amo tomarle fotos, amo mirarme al espejo, amo mis imperfecciones. Y sí, me costó mucho aceptarlas…pero hoy día puedo decir, ME AMO”