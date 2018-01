Según Edwin Congo, “James está de paseo en Alemania”

El exjugador colombiano que también hizo parte de las filas del equipo ‘merengue’ habló sobre el presente del 10 de la Selección Colombia como panelista del programa ‘El Chiringuito’ de España.

Para Congo, James tuvo mucho más para ofrecer en el Madrid, pero su decisión de irse al Bayern, pero aseguró que “un jugador como ese tiene sitio en cualquier equipo”.

¡MUY ATENTO! "ZIDANE ha dicho que NO QUIERE a NADIE pero NO HA DICHO 'Florentino, NO FICHES'". LAS PALABRAS de Edwin Congo, ex jugador del Real Madrid, en @elchiringuitotv pic.twitter.com/iyt2D5bLCH

— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 10, 2018