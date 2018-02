¿Por qué seguimos obsesionados con las bandas de nuestra adolescencia?

Si cada uno de nosotros nos detuviéramos a revisar los artistas que reproducimos en nuestro celular, Spotify, Deezer o YouTube, nos daríamos cuenta que por lo menos hay una agrupación o un cantante que disfrutamos mucho en los mejores años de nuestra adolescencia.

Para las personas que nacieron en los 60’, las bandas que los marcaron seguramente fueron The Beatles, The Rolling Stone, The Beach Boys, The Who, Pink Floyd, entre otros. Pero, por ejemplo, para los que nacimos en los 90’, lo nuestro es Blink 182, Green Day, Sum 41 o Papa Roach.

Esta pequeña obsesión que todos tenemos, tiene una explicación científica. Según Noisey, ese extremo agrado por las bandas que conocimos en nuestra adolescencia se debe a que el cerebro de un adulto desarrolla el gusto musical entre los 11 y 16 años, variando en mujeres y hombres. Pero, el desarrollo cerebral no para ahí, cuando tenemos 20 aún hay algo de espacio para incluir gustos musicales, pero menos de lo que disfrutamos en la juventud.

¡Ya todo tiene sentido!