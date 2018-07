Sectas estarían realizando rituales satánicos en el Humedal Córdoba de Bogotá

Los habitantes del sector del Humedal Córdoba en Bogotá, denunciaron frente a las autoridades que encontraron objetos extraños en bolsas colgadas en los árboles, los cuales les han generado temor.

Entre los objetos que encontraron las personas que viven cerca al humedal, se obtuvieron figuras religiosas rotas, cruces al revés, muñecos con alfileres y escritos extraños, así lo informó Blu Radio.

Objetos de ese tipo fueron hallados en no menos de 10 árboles, así lo confirmó una de las mujeres que vive cerca al humedal:

“Hace dos días que salí a pasear a los perros me dio por mirar hacia arriba y vi unas cosas colgando y eran bastante extrañas. Me fijé también en el suelo y había unos muñecos botados y me dio curiosidad por mirar y, efectivamente, no era nada bueno. Me pareció espeluznante”.