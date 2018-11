¿Se va o no se va? Productor de Los Simpson habla sobre el caso de Apu

La noticia que habló de la salida de Apu por los supuestos estereotipos en Los Simpson levantó gran polémica a nivel global, y así fue como lo mostraron los fans de la serie, quieres respaldaron al dueño del Kwik-E-Mart.

Si bien el actor de cine indio-estadounidense Adi Shankar fue el encargado de difundir la noticia que generó una división de opiniones en redes sociales, pues Al Jean, escritor y productor de Los Simpson, agradeció en su cuenta de Twitter a Shankar por su trabajo, pero le pidió que no hablara de temas de los cuales no tenía gran conocimiento y menos en nombre del programa.

Adi Shankar is not a producer on the Simpsons. I wish him the very best but he does not speak for our show.

“Adi Shankar no es un productor de los Simpsons. Le deseo lo mejor, pero no hable por nuestro programa”.

En cuestión de minutos el mismo Adi le respondió que le deseaba lo mejor y esperaba que trabajaran en un terreno en común, lo que hace suponer que seguirá en la serie colaborando con Apu en la serie y así lograr calmar las turbulencias que generó su “fake new”.

I wish you well too. Let’s work towards common ground. Ignoring only fans the flames. The world is polarized & getting more so, and the onus is on us to bring people together. Engage in a constructive way and this matter will go to bed. I see you, now I’m asking you to see me.

— Adi Shankar (@adishankarbrand) 29 de octubre de 2018