Se transmitió en vivo teniendo relaciones sexuales en una videoconferencia por error

Esto fue lo que le pasó al gerente de la empresa China Southern Power Grid con sede en la ciudad de Guangzhou, quien aprovechó un receso de la reunión para reunirse con una de las empleadas de la compañía para tener su propia conferencia.

El empresario olvidó apagar la cámara con la que estaba conectado a distancia y los demás asistentes a la reunión pudieron ver todo lo que estaba transmitiendo en la videoconferencia, la cual reunía a los empleados de cinco provincias diferentes.

Las imágenes de del gerente se volvieron virales por toda la web y esto encendió las alarmas, no solo por las escenas sexuales, también por la búsqueda de los encargados de dar a conocer el material.

A China Southern Power Grid video of an executive having sex with a female employee during a break of the company's group-wide video conference, so that the whole company watched their sexual intercourse alive, has gone viral on Chinese social media. https://t.co/JJ4jpUveON

— Harper Field (@field_harper) March 11, 2018