Al rededor del mundo, existen personas que son muy parecidas a otras, pero ¿qué hacer cuando te pareces a un famoso? ¡Aprovecharlo!

Estas personas se hicieron pasar por personas famosas y ‘trolearon’ a sus fanáticos, no tan aficionados, pues no notaron que no se trataba de la persona real.

Aquí algunas fotos que recopiló el medio Bored Panda: