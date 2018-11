¿Se acuerda de ‘Dewey’ el pequeño hermano de ‘Malcolm’? así luce en la actualidad

Erik Per Sullivan es el actor que le dio vida al pequeño ‘Dewey’ de ‘Malcolm in the middle’, una de las series más populares de los 2000, quien cumplió 27 años el pasado 12 de julio.

El actor, quien se ha mantenido alejado de las redes sociales desde el 2010 luce actualmente con el cabello largo.

Sullivan no es muy activo en sus redes sociales a pesar de que cuenta con más de 16 mil seguidores.

Así luce el actor en la actualidad: