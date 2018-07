¡Se acabó la espera! Lanzan primer tráiler de ‘Dragon Ball Super: Broly’

¡La espera terminó! En la Comic-Con de San Diego, California, los fans de ‘Dragon Ball’ salieron muy felices, pues se presentó de manera oficial el primer tráiler de ‘Dragon Ball Super: Broly’.

En las imágenes del tráiler, se puede ver el peligro que representa Broly para el universo y a todos los personajes que se sumarán a la historia, la cual se desarrollará después del Torneo de la Fuerza.

La película inspirada en el popular animé creado por Akira Toriyama, se estrenará el próximo 14 de diciembre en Japón, pero llegará a nuestro país en enero de 2019.

Aquí el primer adelanto de la cinta:

What do you see beyond that strength? Watch the new trailer for #DragonBallSuper: Broly!! In theaters, December 2018 in Japan. #DB20thMovie #DragonBallSuperMovie pic.twitter.com/hQJWbo2oSz

— Toei Animation (@ToeiAnimation) 19 de julio de 2018