Para sacar lágrimas: vean el corto animado que cuenta la vida de Lionel Messi

#HeartOfALio

Tené un sueño y nunca dejés de perseguirlo hasta hacerlo realidad. Acá está Heart of a Lio, el film inspiracional de Gatorade. #HeartOfALioHave a dream and never stop chasing it until you make it happen. Here’s Heart of a Lio, the inspiring animated short film by Gatorade. #HeartOfALio

Publicada por Leo Messi en Martes, 5 de junio de 2018