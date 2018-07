Rob Zombie y Marilyn Manson versionan ‘Helter Skelter’ de The Beatles

La semana pasada, los músicos estadounidenses, Rob Zombie y Marilyn Manson, iniciaron una gira juntos, en donde le dieron una gran sorpresa y regalo a sus seguidores.

El pasado 11 de julio, el día que empezó oficialmente el tour ‘Twins of Evil: The Second Coming’, se lanzó una grabación de ambos músicos, versionando la icónica canción de The Beatles, ‘Helter Skelter’.

Sobre la versión, Rob Zombie comentó que:

“¡Es tan obvio que ninguno de los dos lo pensó! Y entonces pensé que, en vez de hacerlo sobre el escenario, ¿por qué no damos un paso más y lo grabamos y le damos un nuevo giro?”

Escuche aquí la versión de ‘Helter Skelter’ por Rob Zombie y Marilyn Manson: