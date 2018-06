Riendo y bailando: Así fueron los últimos momentos del chef Anthony Bourdain

Ayer el mundo recibió la trágica noticia del suicidio del reconocido chef y crítico gastronómico, Anthony Bourdain, algo que dejó muy sorprendidos no solo a sus fanáticos, sino también a su familia y amigos, y más ahora cuando se ha liberado un video en donde se le ve muy feliz, el cual fue grabado solo un par de días antes de que decidiera ponerle fin a su vida, ahorcándose en un hotel de Francia.

En las imágenes, se ve al chef compartir un buen momento junto a su pareja Asia Argento y Chris Doyle, director del programa ‘Parts Unknown’ de CNN.

Fue el propio Bourdain quien publicó el video en el que aparece de muy buen ánimo junto a su equipo de producción.

En el video, el chef escribió el siguiente texto:

Aquí el video:

Television production is a tough business. Prior preparation prevents piss poor performance . On location with director @AsiaArgento and DP @dukefeng52 Chris Doyle in Hong Kong TONIGHT @PartsUnknownCNN pic.twitter.com/0od1mtOmsv

— Anthony Bourdain (@Bourdain) 3 de junio de 2018