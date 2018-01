Revelan video donde Chris Cornell propone reunir de nuevo a Audioslave

El mismo día que Donald Trump se apoderó de la presidencia de los Estados Unidos, Audioslave se reunía tras 12 años de no poner un pie en los escenarios, pues el mensaje que tenían para el magnate era tan importante que ameritaba lo que fuera, sin embargo fue la última vez que el mundo vio a la agrupación, ya que Chris Cornell acabó con su vida cuatro meses después.

Un año después de ese evento, se reveló un video grabado en el backstage de la presentación. En el clip se comprueba lo que Tom Morello decía: Chris Cornell se ve de buen ánimo.

Pero lo más importante es que Chris les propone a sus antiguos compañeros salir de gira con Audioslave: “¿Han considerado en hacerlo en serio? Un tour como el que hicimos con Temple (Of The Dog)“. Tras la idea, Brad Wilk le responde “¿Crees que le voy a decir que no a eso?”.