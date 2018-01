Revelan escena alternativa de ‘It’ para aquellos se quejan del sangriento inicio

Uno de los fenómenos del cine en todo el 2017 sin duda fue la producción que revivió al payaso Pennywise, historia que salió de una de las novelas de Stephen King.

Aparte de ser una de las películas más taquilleras de todo el año, también recibió miles de críticas: algunas por sus sangrientas escenas y otras porque ya el payaso, según algunos espectadores, no genera el mismo impacto de antes.

Es por eso que Andy Muschietti, director de la cinta, liberó un comienzo alternativo de la película, aquella escena en la cual el payaso le arranca de manera carnívora el brazo al pequeño Georgie.

The people who made IT (2017) actually made a joke version of the Pennywise/Georgie scene. I don't think I've ever heard of a film doing a joke version of a scene and actually keeping it as a deleted scene. pic.twitter.com/RQhoHhFwiU

