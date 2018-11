[Reseña] | iPhone XS Max | Primera parte

Luego de la llegada de un iPhone completamente nuevo, la generación sucesiva es aquella del mejoramiento de hardware, algo ya habitual por parte de Apple. Las versiones “S” del iPhone, de hecho, no van a revolucionar el diseño que permanece prácticamente sin cambios, pero actualizan en detalle lo que está “adentro” y las versiones XS no se quedan atrás.

En esta versión Max, ya no llamada Plus como en el pasado, sí que cambian las dimensiones respecto al iPhone X y XS: cerca de un centímetro y medio de más en altura y poco menos de un centímetro de ancho. Por ejemplo, es igual de grande a un iPhone 8 Plus.

En esta primera parte, se analizará diseño, materiales, ergonomía y display:

