Representantes de Chris Cornell piden a los fans no grabar videos en su tumba

Después de su inesperada muerte en mayo del 2017, los restos de Chris Cornell descansan en el cementerio Hollywood Forever en Los Angeles, a contados metros de Johnny Ramone.

La tumba del ídolo del grunge es visitada por decenas de fans, quienes en los últimos días han tenido una serie de problemas, ya que tomar fotografías y grabar videos del lugar va contra las reglas del cementerio.

Por esta razón, el staff del Hollywood Forever envió una carta a la viuda de Chris, eventualmente compartida por los representantes del músico a través de sus redes sociales para dar previo aviso a quienes deseen visitar su tumba, aunque no a muchos les simpatizó la estricta regla y así lo hicieron saber en los comentarios.

We understand that some of Chris's fans wish to video their visits at Hollywood Forever, but we've had confirmation that it's against their policy. We'd like to thank everyone for their understanding. – Management Team, Chris Cornell. pic.twitter.com/jdz3o27ULq

— Chris Cornell (@chriscornell) December 30, 2017