Repase en 12 minutos la discografía de Metallica, con un baterista de 10 años

El rock nunca muere y este es el vivo ejemplo de ello, pues el impresionante talento de un niño de 10 años demuestra que tendremos batería para rato, y como no, si su técnica para tocar es impresionante a tan corta edad.

Rørvik Grov es el niño de 10 años que logró impresionar a todo internet gracias a su talento, y no es para menos,

pues e propuso a tocar la discografía de Metallica en tan solo 12 minutos, dejando con la boca abierta a los fanáticos de la agrupación.

Desde “Hit the Lights” hasta “Spit Out The Bone” y pasando por el “Hardwired… To Self-Destruct, este pequeño artista repasó sin miedo y vean cómo lo hizo: