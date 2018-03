Registran supuesto fantasma de Pablo Escobar en Medellín

‘María del Mar’, una usuaria de Facebook, compartió recientemente en su red social, una foto que tomó a la fachada del edificio Mónaco y que muestra una espeluznante sombra que se parece a una figura humana.

La joven compartió la imagen con el siguiente mensaje:

“Sé que no suelo publicar mucho pero esto fue algo que me sorprendió mucho y no sé qué pensar. Tome una foto a este edificio y cuando la acerqué vi una figura humana. No sé si sea mi imaginación por saber la historia de este edificio pero la verdad no sé qué pensar en este momento”.