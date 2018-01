El regalazo que le dio Liam Gallagher a un niño en pleno concierto

Mientras el menos de los Gallagher se presentaba en Australia, un niño que estaba en medio del público coreaba sus canciones.

Liam le pidió al pequeño que se acercara al escenario para dedicarle “Wonderwall”, pero las sorpresas no pararon allí, ya que además de eso le regaló su pandereta para que el niño pudiera seguir el ritmo de la canción desde el sitio donde se ubicaba.

El público aplaudió el gesto de Liam Gallagher y de paso el momento quedó grabado par después de publicado en Twitter.

Esta es una de las 1.500 panderetas que colecciona Liam Gallagher, como aseguró en una entrevista:

Liam Gallagher dedicated Wonderwall to a young fan and gave him his tambourine to join in! Brilliant from Liam 👏🏻 pic.twitter.com/lHlELCvNGI

— Mainly Oasis (@MainlyOasis) January 4, 2018