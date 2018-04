¡Ratas Rastafari! Policía Argentina acusa a roedores de desaparecer media tonelada de marihuana

Esta fue la declaración de las autoridades de Pilar, una ciudad cercana a Buenos Aires, Argentina, donde en los últimos días fueron incautadas 6 toneladas de marihuana.

En total fueron 540 kilos del estupefaciente que según los agentes de aquella jurisdicción de Argentina fueron devoradas por roedores, versión que no convence a los agentes antidrogas de esa nación, por lo que los policías serán investigados por la desaparición de dicha droga.

El escándalo no se hubiera revelado a la luz pública de no ser por el cambio de comisario de aquella delegación donde se encontraba depositada la marihuana, la cual tenía que sumar cerca de 6000 kilos y no los 5460 kilos que fueron declarados por los agentes allá presentes.

