Quiso recuperar su celular que cayó en una taza y quedó atascado

Recientemente, se volvió viral en las redes sociales, un video en el que se ve la manera en la que un hombre chino dejó el asco de lado y se atrevió a sacar su celular de una taza en donde había caído, sin embargo, quedó totalmente atascado hasta el hombro.

El hombre, que tuvo que necesitar la ayuda de los bomberos, declaró que la situación se dio porque el teléfono se resbaló entre sus manos y terminó cayendo en el sanitario, y que no podía perder el artefacto.

Cuando los bomberos llegaron al edificio en donde ocurrió todo, encontraron al hombre tirado en el suelo, con todo el brazo atascado dentro de la taza, por lo que después de analizar la situación, decidieron romper el sanitario.

El hombre no sufrió de heridas graves, sin embargo, no se sabe si logró recuperar el celular o no.

Aquí el video: