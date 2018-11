Puso en su hoja de vida que Kim Kardashian lo retuiteó y lo llamaron para varias entrevistas

Preocupado por la falta de oportunidades laborales, Chris Sumlin, un hombre que en su currículum incluye trabajos en empresas como Fox, decidió tomar más alternativas para que su hoja de vida de volviera más tentadora.

Su táctica fue un acontecimiento en redes sociales y tiene que ver con la famosa modelo Kim Kardashian, quien en una oportunidad le dio retweet a una de las publicaciones que hizo Chris en esa misma red social.

Así es, en la parte de ‘Logros’ de la hoja de vida el que más resaltó fue su hecho con Kim Kardashian, y según él, este plus fue el que lo ayudó a conseguir 3 entrevistas de trabajo. Su trino no solo cuenta con más de 4 mil likes, también logró que la modelo le respondiera el mensaje:

“Buena suerte. Espero que te den los trabajos”

Good luck! I hope you get the jobs! https://t.co/WXZ0KVAept

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) 20 de noviembre de 2018