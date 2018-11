Protagonista de novela se operó cola, nariz y labios “pero quedó más fea”

A una tripleta de cirugía se expuso la ex protagonista de novela llamada Yina Calderón, quien a través de sus redes sociales mostró los recientes resultados.

Con una venda alrededor de la cara, labios hinchados y la cara llena de moretones se vio a la mujer que mostró los múltiples procedimientos a los que se sometió hace algunos días.

Sin embargo, muchos no contentos con los resultados de la decisión de la “actriz”, le dejaron sus mensajitos, diciendo que “había quedado peor de fea” o incluso que “ni las operaciones podrían cambiar su aspecto”.

“Gracias a Dios, ya estoy bien de los biopolímeros. Uno no tiene que abusar de la vida, de las oportunidades. Decidí no hacerlo, no me puse prótesis”, dijo la también empresaria: