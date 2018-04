Profesora de 25 años es denunciada por abusar sexualmente de un alumno de 16

Kenleigh Prendergast de 25 años prestaba sus servicios como consejera en la escuela de Spartanburg Day School de Carolina del Sur en Estados Unidos, pero su permanencia académica se vio afectada debido a las revelaciones que demuestran la maestra mantuvo relaciones con un estudiante de 16 años.

via GIPHY

De acuerdo con entrevistas realizadas por medios locales hace algunos días, la docente admitió que sí tenía relación su el alumno y que se comunicaban a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto y FaceTime, para así verse después del horario escolar.

via GIPHY

El apoyo “profesional” de Kenleigh con su alumno consistían en reunirse en su casa después de las escuela, pero esto le costó alejarse de la institución y quedar en manos de las autoridades, quienes adelantan el polémico caso.

25-year-old school counselor Kenleigh Prendergast admitted to sexual relationship with 16-year-old student, five months into her job as counselor. https://t.co/dkV1hmhRt7 pic.twitter.com/4mBmxw0neg

— C-Lane (@c_lane) April 2, 2018