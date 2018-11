¡Por primera vez en Colombia! Lenny Kravitz llega a Bogotá y Radioacktiva lo lleva

**Asegure sus boletas al final de la nota**

El músico estadounidense Lenny Kravitz, considerado como uno de los músicos de rock más importantes de los últimos tiempos, llegará a Colombia por primera vez, para presentarse el 23 de marzo en la Movistar Arena.

Lenny Kravitz visita Colombia en el marco de promoción de su disco número 11 “Raise Vibration” , publicado el pasado 7 de septiembre.

Raise Vibration engrandece la unión del rock ‘n’ roll, funk, blues y soul una vez más. Un disco lleno de inspiración juvenil, pero iluminado por tres décadas de sabiduría, representa un poderoso renacimiento creativo y un trabajo audaz, brillante y brillante acorde con su legado y espíritu ilimitado.

La canción debut de este nuevo disco fue “It’s Enough”, canción que se destaca como una de las composiciones más poderosas del catálogo de Kravitz y es una tensa y decisiva reflexión sobre el estado de cosas en el mundo de hoy. El segundo sencillo de este disco, “Low”, es una composición introspectiva y palpitante que habla sobre las ideas preconcebidas en el comienzo de una relación al mejor ritmo funky con cuerdas y voces de múltiples capas que incluyen la voz de fallecido Michael Jackson. La voz fue extraída de las grabaciones que hicieron juntos mientras trabajaban “(I Can’t Make It) Another Day”, publicada tras la muerte del “Rey del Pop” en el álbum “Michael” (2010). De este nuevo material tambien se desprende el single “5 More Days Til Summer”.

Considerado uno de los músicos de rock más importante de las últimas dos décadas, Lenny Kravitz ha trascendido el género, estilo, raza y clase en 20 años de carrera.

El guitarrista y compositor neoyorquino se hizo célebre en los noventa gracias a hits del tamaño de ‘Are You Gonna Go My Way?’, ‘Fly Away’, ‘Again’ o ‘I’ll Be Waiting’ incluidas en los diez discos de estudio editados entre 1989 y 2014. Ahora llega con su undécimo álbum “Raise Vibration”, un álbum que cuenta con 12 canciones en las cuales podemos ser testigos de la unión del rock ‘n’ roll, funk, blues y soul.

Lenny Kravitz a lo largo de su carrera ha vendido más de 40 millones de discos en todo el mundo. Además desde 1999 a 2002, ganó el premio Grammy al “Best Male Rock Vocal Performance” (Mejor Actuación de Rock Vocal Masculino), estableciendo un récord de la mayor cantidad de triunfos.

Además de sus diez álbumes de estudio, el cantante neoyorkino tiene otras facetas como compositor, empresario, e incluso como actor de cine, apareciendo bajo el personaje de “Cinna” en la exitosa saga “Los Juegos del Hambre”.También aparece en películas aclamadas por la crítica como “Precious” o “The Butler”.

Lenny Kravitz llega a Colombia a darnos una verdadera lección de rock, sin duda en un momento que podemos ver su lado más rockero y funk.

Espera la preventa del 27 al 29 noviembre.

