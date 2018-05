Primer tráiler de la biopic de Queen ya genera cientos de molestias

Hace algunos días y después de meses de espera, por fin conocimos el primer tráiler de “Bohemian Rhapsody”, la esperada película que contará la vida y obra de Queen, una de las legendarias bandas de rock.

Esta producción se estrenará el próximo 2 de noviembre y aunque las primeras imágenes emocionaron a los fans de la emblemática banda, alguno no lo vieron con buenos ojos.

Desde el pasado 15 de mayo, día en el que se conoció el adelanto, algunos periodistas y figuras del espectáculo han expresado su molestia por el tono que estaría manejando la película; pese a que en un principio muestran la gloria de Queen, hay quienes dicen que la producción pasó por alto los momentos “menos comerciales”, en particular la homosexualidad de Freddie Mercury y su lucha contra el SIDA.

Por ejemplo, Bryan Fuller, el productor de TV detrás, “Hannibal” y “American Gods” dio su opinión sobre el adelanto:

ANYONE ELSE MILDLY ANNOYED (enough to tweet about it) THAT THE #BohemianRapsody TRAILER FEATURES GAY/BI SUPERSTAR FREDDIE MERCURY FLIRTING WITH AND TWIRLING WITH A WOMAN BUT NO INDICATION OF HIS LOVE OF MEN?

— Bryan Fuller (@BryanFuller) May 15, 2018