Presentan primer adelanto de la película ‘Dragon Ball Super’

En los últimos días, los amantes de las historias de Gokú, han recibido buenas noticias acerca de la serie, como lo son el lanzamiento de un videojuego y nuevos personajes.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de los fanáticos de Dragon Ball, es el primer adelanto de la película, que se llamará ‘Dragon Ball Super’ y será estrenada en Japón en diciembre de este año.

En el video, que no dura más de 30 segundos, se ve a Gokú luchar contra un villano desconocido, que ha puesto a la expectativa a todos sus seguidores, pues algunos aseguran que se trata de un dios o de Yamoshi, el súper saiyayín original.

Aquí el adelanto:

Coming soon, a new adventure to be the strongest begins.

The new #DragonBallSuper movie teaser is here! 👀☄️👐 pic.twitter.com/DO8SidUfPz

— Toei Animation (@ToeiAnimation) 20 de marzo de 2018