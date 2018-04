Presentadora de televisión se creyó en la peluquería y salió al aire con rulos en el cabello

La presentadora británica de televisión, Kate Garraway, olvidó retirarse algunos rulos de su cabello antes de salir al aire en el programa matinal ‘Good Morning Britain’ y todo quedó registrado en video.

Garraway pasó un momento muy incómodo cuando se estaba revisando la cabeza en mitad del programa y descubrió que tenía enredado un rulo en el cabello.

En el video, la presentadora manifestó que: “¡Y me preguntaba qué me picaba!” y una internauta que vio el video bromeó con que: “Al menos no fueron liendres”.

Aquí el video del incómodo momento:

Great start this morning – our @kategarraway discovered a rogue roller hidden in her hair – ‘I wondered what was itching!’ 🤣🤣We’ve definitely got that #MondayMorning feeling! pic.twitter.com/4W9839aAaU

— Good Morning Britain (@GMB) 9 de abril de 2018