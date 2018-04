Prepárense para el documental de Chris Cornell y vean el actor que dará vida al músico

A casi un año de conmemorar la inesperada partida de Chris Cornell, los planes de reconstruir sus últimos días llegarán a la pantalla chica.

Según lo cuenta el portal indiehoy.com, El elegido para interpretar al ídolo de Soundgarden y Audioslave es el actor británico Paul Ayres, quien también es cantante pero del género pop. El documental que llegará a la televisión será conocido bajo el título “Autopsy: The Last Hours Of Chris Cornell”, y tiene como objetivo recordar los últimos pasos de los artistas que se despidieron de un día para otro.