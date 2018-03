Polémico anuncio de McDonalds que indignó las redes sociales

Una valla de la reconocida cadena de comida rápida estadounidense, McDonalds, logró despertar una oleada de comentarios negativos y críticas, por el mensaje que está escrito en ella.

‘Contratamos perdedores’, es el mensaje que se lee en la valla, pero ¿por qué? Lo que pasó fue que alguien robó la letra ‘c’ del anuncio, haciendo que la palabra ‘closers’ (empleados nocturnos) pasara a ‘loseres’ (perdedores).

Aunque fue un malentendido, la cadena de comida rápida sufrió de los malos comentarios de las personas que los juzgaron sin saber lo que realmente había pasado.

Aquí el anuncio:

Someone stole the C from our sign. pic.twitter.com/8SKHAr3EuO

— Funniest Tweets! (@ComedyIsAJoke) 20 de marzo de 2018