¡Pobrecita! Las nalgas de esta modelo le impiden sentarse por su tamaño

La modelo Star Marie Delgiudice, fiel de las cirugías estéticas, aseguró que un trasero grande puede llegar a incomodar en algún momento.

Su última operación se basó en aumentar el doble el tamaño de su trasero, intervención que le costó 20 mil dólares, tal y como lo agrega El Exelsior. Todo se debe a que la modelo de 28 no contó con la fortuna de una buena cirugía por esta razón siente un dolor insoportable cuando decide sentarse.

“Es una tendencia muy peligrosa. No me había dado cuenta de los riesgos. Ahora todo el tiempo tengo miedo que los implantes me exploten”, explicó la modelo.