Por si planean madurar: confirman el remake de ‘La espada en la Piedra’

Así es, Merlín, Arturo, Arquímedes y Madam Mim (la lunática y única, loca y genial) estarán de vuelta en la versión live action del clásico animado de 1963, The Sword in the Stone, o como lo conocimos en Colombia, ‘La espada en la Piedra’.

Ahora, según The Hollywood Reporter, esta nueva producción ya cuenta con director: Juan Carlos Fresnadillo.

Este remake hace parte de la lista de producciones de “carne y hueso” del repertorio Disney como Cinderella, The Jungle Book, Pete’s Dragon, Beauty and the Beast, Mulan, Aladdin y The Lion King.