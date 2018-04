¡Pilas! Este es el anuncio porno que se está promocionando en YouTube

Usuarios que navegaron en la plataforma denunciaron un anuncio que les salió en la parte inferior izquierda de sus pantallas, donde se promociona una publicidad pornográfica, a pesar que YouTube prohíbe cualquier tipo de publicación para adultos.

Sin embargo los mismos usuarios dieron a conocer el bochornoso anuncio a través de las redes sociales para que los demás suscriptores no pasen “vergüenzas” al querer disfrutar de sus contenidos favoritos.

“YouTube, no estoy del todo seguro de cómo funcionan las reglas para los anunciantes, pero mi video estaba, literalmente, vinculado a uno de esos sitios porno de anuncios pop-up”, escribió uno de los usuarios que se dio cuenta del anuncio.

Sin embargo, a pesar de las advertencias, al menos 300.000 personas se dieron cuenta de la promoción que proyectó YouTube en sus videos.

@YouTube I'm not entirely sure how the rules work for advertisers, but my add was literally linked to one of those pop-up ad porn sites. pic.twitter.com/Aq9Q4OjAvB

— Spencer Cameron (@Zaazaboo) April 10, 2018