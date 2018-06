Perrita Pitbull llora desconsoladamente al darse cuenta que fue abandonada

Recientemente, se volvió viral en las redes sociales, un video en donde se ve la manera en la que una perrita Pitbull llora desconsoladamente al darse cuenta que su familia la abandonó en un refugio.

La persona que registró el video fue Lolys Menchaka, una activista que colabora en la fundación Inland Valley Humane Society de California, Estados Unidos, quien quedó muy triste al ver la reacción de la perrita de cuatro años.

El caso de la perrita Pitbull, la cual fue llamada Electra, dio pie para reflexionar sobre la manera en la que los animales se ven afectados cuando su familia los abandona. Lolys Menchaka declaró con mucha tristeza que:

“Electra representa la cara de tristeza y realidad en los refugios. A veces me gustaría entender a los dueños que entregan sus animales y no me gusta juzgarlos, pero cuando ves que los perros llegan al departamento de recepción y se ponen todos orgullosos no puedo entender”.