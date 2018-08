Perrita come marihuana y su traba se vuelve viral en redes sociales

Según cuenta la historia, la perrita daba un paseo con su dueño cuando encontró algo botado en la calle y lo comió, en ese momento su amo pensó que no era algo de qué preocuparse, sin embargo al llegar a la casa notó un comportamiento extraño y por eso decidió llevarla al veterinario.

Una vez la atendieron y gracias a la pruebas de orina, el veterinario dio un resultado positivo en THC, es decir que la perrita comió marihuana y debió quedar bajo la observación.

Después de la desintoxicación, su dueño grabó un video:

Here’s a short clip of my dog at the hospital after she found an edible on our walk at the park! pic.twitter.com/ramq9MS96i

— Seth Mersing (@seth_2018) 31 de julio de 2018