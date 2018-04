A Perfect Circle homenajea a artistas fallecidos en su nueva canción

El próximo 20 de abril, saldrá a la luz el nuevo álbum discográfico que anuncia el regreso de la banda estadounidense A Perfect Circle, ‘Eat the Elephant’.

La banda liderada por Maynard James Keenan, dio a conocer el cuarto adelanto de lo que será el primer álbum con material nuevo desde hace 15 años.

‘So Long, and Thanks For All the Fish’, es una canción que hará parte de ‘Eat the Elephant’ y que homenajeará a algunos artistas de la música y el teatro que han fallecido recientemente, como lo son David Bowie, Carrie Fisher, Prince y Muhammad Ali.

Sobre la canción, Maynard James Keenan comentó que:

“Estoy seguro de que sucedió anteriormente, pero la inmediatez de las redes sociales lo hizo más impactante, con un fuego más rápido para ver cada día esa lista de personas con las que eras familiar a través de los años, muriendo. Y teniendo 53 años, lo empiezas a tomar bastante en serio”.

Aquí el audio de ‘So Long, and Thanks For All the Fish’: