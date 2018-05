Péguele a la polla Radioacktiva Deftones y haga parte de nuestra agenda de conciertos

La segunda jornada de semifinales de la Champions hará palpitar a millones de hinchas del fútbol y no es para menos. Real Madrid vs Bayern Múnich no espera este martes 01 de mayo y en Radioacktiva tenemos sorpresas con el Rock & Gol.

Participe en la polla del rock y podrá asegurar los siguientes premios:

-Boleta doble para la fiesta tributo a Deftones

-Boleta sencilla para el concierto de Deftones

-Boleta sencilla para Festelar

-Boleta sencilla para Mägo de Oz

Solo debe llenar el siguiente formulario con sus datos, además de acertar el equipo ganador y quién anota los goles según sus predicciones.

Cabe resaltar que el resultado 0-0 ya es nuestro, así que en caso de que el partido finalice empatado sin goles, la casa gana.

Buena suerte