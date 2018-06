Paul McCartney es el protagonista del ‘Carpool Karaoke’ más emotivo de la historia

Después de que hace unos días se anunciara que el músico británico Paul McCartney iba a ser el nuevo protagonista de ‘Carpool Karaoke’, el show de James Corden en CBS, el cual ha tenido como invitados a músicos de talla mundial como Metallica y Foo Fighters, anoche se estrenó el esperado capítulo.

Durante 23 minutos, McCartney y Corden repasaron los clásicos más representativos de la legendaria banda The Beatles y terminaron con un show sorpresa en un pub ubicado en Liverpool.

Desde que el músico ingresó al auto, Corden lo recibió con su clásica canción ‘Drive My Car’ y mientras visitaron los lugares más importantes de la carrera de The Beatles, sonaron temas que marcaron la vida del músico como “Penny Lane”, “Let It Be”, “When I’m 64”, “Blackbird” y “Come On To Me”, una de las dos últimas canciones que McCartney lanzó.

El episodio cerró en un bar de la ciudad inglesa donde McCartney, junto a su nueva banda, tocó “A Hard Day’s Night. Obladi, “Ob la Di, Ob La Da”, “Love Me Do” y “Back In The USSR”, cerrando con “Hey Jude”.

Aquí el emotivo video que recorre la vida de The Beatles en Liverpool: