¡Pasó los límites! María Fernanda Cabal criticó a Roger Waters por apoyar la educación gratuita

A María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, no le gustó para nada que el músico británico Roger Waters apoyara la educación pública en el país, razón por la que mostró su inconformismo a través de su cuenta de Twitter.

La mente creativa de Pink Floyd es reconocido mundialmente por apoyar diferentes causas sociales, por lo que no dejó pasar la oportunidad para hablar sobre la situación actual de los estudiantes colombianos, quienes exigen más presupuesto para la educación pública.

Durante el concierto, Waters dijo frente a las manifestaciones que se han presentado últimamente en el país que:

“Necesitamos más educación”.

El músico también aseguró a sus fanáticos que se reunió con tres líderes estudiantiles y afirmó que en nuestro país se necesita educación gratuita y de calidad.

A la senadora uribista no le gustó para NADA que el músico dijera esas palabras, razón por la que lo acusó de ser “propaganda de derechos y no de deberes” y de no preocuparse por el uso eficaz y eficiente del presupuesto público.

