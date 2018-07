Pasajero fue bajado de SITP por reclamarle al conductor que estaba de ‘coquetón’

Un usuario de SITP, denunció a través de un video, que un conductor del sistema lo bajó del bus junto a su hija, luego de que este le reclamara la forma en la que estaba manejando, pues al parecer, estaba distraído por estar hablando con una mujer que se encontraba a su lado.

El problema, se originó en la última parada del servicio en Kennedy:

“En la última parada, antes de llegar al paradero de esta ruta, el señor me pide que me baje del bus. Sin embargo, a la señora que iba con él no se lo pidió. Al estar mi hija dormida, le solicite dos veces que me permitiera ir hasta el paradero donde haría un trasbordo, a lo que me respondió de manera grosera”.