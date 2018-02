¡Paren todo! El nuevo álbum de IAMX ya está disponible en el mundo entero

Resurgiendo de una depresión intensa que propulsó sus dos últimos álbumes, Chris Corner, mejor conocido hoy en día como IAMX, vuelve con su nuevo larga duración Alive In New Light (AINL), que ya se encuentra disponible en el mundo entero desde este mes de febrero. AINL se trata de un exorcismo cinemático en el que consigue liberarse de los demonios que lo acecharon en pasado; logrando capturar una reveladora fase de metamorfosis, esa en la que logras desprenderte de lo que eras pero tampoco eres aún todo en lo que te convertirás. El álbum funciona como una carta de agradecimiento para los fans de siempre al igual que una invitación para acompañar a IAMX durante la siguiente fase de su embriagadora travesía de autodescubrimiento.

Haciendo su presencia en 4 cortes del disco está Kat Von D, la insignia global del tatuaje postmoderno, que se unió a esta experiencia tras haberse declarado fan absoluta del trabajo de Corner. La llegada de AINL también trae consigo una línea de mercancía erótica inspirada en el arte del disco, que fue diseñada por Ryan Clark para la marca Invisible Creature. Entre el apabullante tracklist de AINL se destaca “Mile Deep Hollow”, que fue pre estrenada en How To Get Away With Murder, siendo la quinceava canción de IAMX que aparece en la exitosa serie de ABC TV.

Grabado, tocado y mezcaldo por Corner en el desierto de California, al interior de un tráiler que le daba la cara a las montañas (“far from the Joshua Tree hippies”), AINL contiene nueve canciones contundentes que le ponen un tono majestuoso a la electrónica alternativa gracias a la poderosa voz de Corner y una producción de proporciones gigantescas.

Desde el desierto: AINL canción por canción

“El desierto tiene mucho ruido blanco”, explica Chris. “Puedes perderte en los detalles de la producción y la mezcla; pero al final es solo silencio”. “Stardust” abre el álbum con un galopante groove que recuerda al “Personal Jesus” de Depeche Mode. La canción que le da título al disco le sigue casi como una meditación operística acerca de resurgir de las cenizas. El staccato rítmico de “Break The Chain” resalta la potencia en la interpretación de Corner, la emotividad tras sus letras y su manera de cantar. Mientras que “Body Politics” parece ponerle una cadencia de sucio electro funk al espíritu de Nine Inch Nails. “Es acerca de entregarte a la fiesta, perderte en el ritmo como un rito pagano, es volver a los elementos primordiales, liberarse sin forzar ningún mensaje profundo”, explica su autor.

“Exit” le hace eco a la melosería cubista de Björk con un beat titilante. “Stalker” transporta al oyente a un exótico, seductor y misterioso plano paralelo en donde el amor y la obsesión llegan a confundirse. “Big Man” contempla el desatino de la política actual sobre un paisaje sonoro circense que parece sacado de una película de Tim Burton. Por su parte “Mile Deep Hollow”, a pesar de los tonos oscuros e inquietantes, es realmente una expresión de gratitud. Y “The Power and the Glory” hace referencia a una plegaria religiosa, cerrando el álbum en un intento de echar tierra sobre el pasado y sembrar esperanza para el futuro.